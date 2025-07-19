- Обзор рынка
ISCG: iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
Курс ISCG за сегодня изменился на -0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.88, а максимальная — 54.99.
Следите за динамикой iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Should iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) Be on Your Investing Radar?
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ISCG сегодня?
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) сегодня оценивается на уровне 54.90. Инструмент торгуется в пределах 54.88 - 54.99, вчерашнее закрытие составило 54.94, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ISCG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF?
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF в настоящее время оценивается в 54.90. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.68% и USD. Отслеживайте движения ISCG на графике в реальном времени.
Как купить акции ISCG?
Вы можете купить акции iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) по текущей цене 54.90. Ордера обычно размещаются около 54.90 или 55.20, тогда как 10 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ISCG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ISCG?
Инвестирование в iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF предполагает учет годового диапазона 38.73 - 55.81 и текущей цены 54.90. Многие сравнивают 1.20% и 22.54% перед размещением ордеров на 54.90 или 55.20. Изучайте ежедневные изменения цены ISCG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF?
Самая высокая цена iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) за последний год составила 55.81. Акции заметно колебались в пределах 38.73 - 55.81, сравнение с 54.94 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF?
Самая низкая цена iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) за год составила 38.73. Сравнение с текущими 54.90 и 38.73 - 55.81 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ISCG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ISCG?
В прошлом iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 54.94 и 11.68% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 54.94
- Open
- 54.90
- Bid
- 54.90
- Ask
- 55.20
- Low
- 54.88
- High
- 54.99
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- -0.07%
- Месячное изменение
- 1.20%
- 6-месячное изменение
- 22.54%
- Годовое изменение
- 11.68%
