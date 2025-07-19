CotaçõesSeções
ISCG
ISCG: iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

55.15 USD 0.21 (0.38%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do ISCG para hoje mudou para 0.38%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 55.02 e o mais alto foi 55.28.

Veja a dinâmica do par de moedas iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de ISCG hoje?

Hoje iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) está avaliado em 55.15. O instrumento é negociado dentro de 55.02 - 55.28, o fechamento de ontem foi 54.94, e o volume de negociação atingiu 9. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ISCG em tempo real.

As ações de iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF pagam dividendos?

Atualmente iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF está avaliado em 55.15. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 12.18% e USD. Monitore os movimentos de ISCG no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de ISCG?

Você pode comprar ações de iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) pelo preço atual 55.15. Ordens geralmente são executadas perto de 55.15 ou 55.45, enquanto 9 e 0.24% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ISCG no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de ISCG?

Investir em iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF envolve considerar a faixa anual 38.73 - 55.81 e o preço atual 55.15. Muitos comparam 1.66% e 23.10% antes de enviar ordens em 55.15 ou 55.45. Estude as mudanças diárias de preço de ISCG no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF?

O maior preço de iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) no último ano foi 55.81. As ações oscilaram bastante dentro de 38.73 - 55.81, e a comparação com 54.94 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF?

O menor preço de iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) no ano foi 38.73. A comparação com o preço atual 55.15 e 38.73 - 55.81 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ISCG em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de ISCG?

No passado iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 54.94 e 12.18% após os eventos corporativos.

Faixa diária
55.02 55.28
Faixa anual
38.73 55.81
Fechamento anterior
54.94
Open
55.02
Bid
55.15
Ask
55.45
Low
55.02
High
55.28
Volume
9
Mudança diária
0.38%
Mudança mensal
1.66%
Mudança de 6 meses
23.10%
Mudança anual
12.18%
