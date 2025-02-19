ISCF hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün iShares International Small?Cap Equity Factor ETF hisse senedi 40.73 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 40.50 - 40.75 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 40.84 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 125 değerine ulaştı. ISCF canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

iShares International Small?Cap Equity Factor ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? iShares International Small?Cap Equity Factor ETF hisse senedi şu anda 40.73 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 21.26% ve USD değerlerini izler. ISCF hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

ISCF hisse senedi nasıl alınır? iShares International Small?Cap Equity Factor ETF hisselerini şu anki 40.73 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 40.73 ve Ask 41.03 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 125 ve günlük değişim oranı 0.32% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte ISCF fiyat hareketlerini takip edin.

ISCF hisse senedine nasıl yatırım yapılır? iShares International Small?Cap Equity Factor ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 29.91 - 41.68 ve mevcut fiyatı 40.73 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 40.73 veya Ask 41.03 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.85% ve 6 aylık değişim oranı 14.96% değerlerini karşılaştırır. ISCF fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

iShares International Small-Cap Equity Factor ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? iShares International Small-Cap Equity Factor ETF hisse senedi yıllık olarak 41.68 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 29.91 - 41.68). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 40.84 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares International Small?Cap Equity Factor ETF performansını takip edin.

iShares International Small-Cap Equity Factor ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? iShares International Small-Cap Equity Factor ETF (ISCF) hisse senedi yıllık olarak en düşük 29.91 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 40.73 ve hareket ettiği yıllık aralık 29.91 - 41.68 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki ISCF fiyat hareketlerini izleyin.