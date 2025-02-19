KotasyonBölümler
Dövizler / ISCF
ISCF: iShares International Small?Cap Equity Factor ETF

40.73 USD 0.11 (0.27%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ISCF fiyatı bugün -0.27% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 40.50 ve Yüksek fiyatı olarak 40.75 aralığında işlem gördü.

iShares International Small?Cap Equity Factor ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

ISCF haberleri

Sıkça sorulan sorular

ISCF hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün iShares International Small?Cap Equity Factor ETF hisse senedi 40.73 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 40.50 - 40.75 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 40.84 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 125 değerine ulaştı. ISCF canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

iShares International Small?Cap Equity Factor ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?

iShares International Small?Cap Equity Factor ETF hisse senedi şu anda 40.73 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 21.26% ve USD değerlerini izler. ISCF hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

ISCF hisse senedi nasıl alınır?

iShares International Small?Cap Equity Factor ETF hisselerini şu anki 40.73 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 40.73 ve Ask 41.03 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 125 ve günlük değişim oranı 0.32% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte ISCF fiyat hareketlerini takip edin.

ISCF hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

iShares International Small?Cap Equity Factor ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 29.91 - 41.68 ve mevcut fiyatı 40.73 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 40.73 veya Ask 41.03 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.85% ve 6 aylık değişim oranı 14.96% değerlerini karşılaştırır. ISCF fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

iShares International Small-Cap Equity Factor ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

iShares International Small-Cap Equity Factor ETF hisse senedi yıllık olarak 41.68 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 29.91 - 41.68). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 40.84 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares International Small?Cap Equity Factor ETF performansını takip edin.

iShares International Small-Cap Equity Factor ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

iShares International Small-Cap Equity Factor ETF (ISCF) hisse senedi yıllık olarak en düşük 29.91 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 40.73 ve hareket ettiği yıllık aralık 29.91 - 41.68 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki ISCF fiyat hareketlerini izleyin.

ISCF hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

iShares International Small?Cap Equity Factor ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 40.84 ve yıllık değişim oranı 21.26% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
40.50 40.75
Yıllık aralık
29.91 41.68
Önceki kapanış
40.84
Açılış
40.60
Satış
40.73
Alış
41.03
Düşük
40.50
Yüksek
40.75
Hacim
125
Günlük değişim
-0.27%
Aylık değişim
-0.85%
6 aylık değişim
14.96%
Yıllık değişim
21.26%
