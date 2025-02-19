- Обзор рынка
ISCF: iShares International Small?Cap Equity Factor ETF
Курс ISCF за сегодня изменился на -0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.50, а максимальная — 40.75.
Следите за динамикой iShares International Small?Cap Equity Factor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ISCF
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ISCF сегодня?
iShares International Small?Cap Equity Factor ETF (ISCF) сегодня оценивается на уровне 40.73. Инструмент торгуется в пределах 40.50 - 40.75, вчерашнее закрытие составило 40.84, а торговый объем достиг 125. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ISCF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares International Small?Cap Equity Factor ETF?
iShares International Small?Cap Equity Factor ETF в настоящее время оценивается в 40.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.26% и USD. Отслеживайте движения ISCF на графике в реальном времени.
Как купить акции ISCF?
Вы можете купить акции iShares International Small?Cap Equity Factor ETF (ISCF) по текущей цене 40.73. Ордера обычно размещаются около 40.73 или 41.03, тогда как 125 и 0.32% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ISCF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ISCF?
Инвестирование в iShares International Small?Cap Equity Factor ETF предполагает учет годового диапазона 29.91 - 41.68 и текущей цены 40.73. Многие сравнивают -0.85% и 14.96% перед размещением ордеров на 40.73 или 41.03. Изучайте ежедневные изменения цены ISCF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares International Small-Cap Equity Factor ETF?
Самая высокая цена iShares International Small-Cap Equity Factor ETF (ISCF) за последний год составила 41.68. Акции заметно колебались в пределах 29.91 - 41.68, сравнение с 40.84 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares International Small?Cap Equity Factor ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares International Small-Cap Equity Factor ETF?
Самая низкая цена iShares International Small-Cap Equity Factor ETF (ISCF) за год составила 29.91. Сравнение с текущими 40.73 и 29.91 - 41.68 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ISCF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ISCF?
В прошлом iShares International Small?Cap Equity Factor ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.84 и 21.26% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 40.84
- Open
- 40.60
- Bid
- 40.73
- Ask
- 41.03
- Low
- 40.50
- High
- 40.75
- Объем
- 125
- Дневное изменение
- -0.27%
- Месячное изменение
- -0.85%
- 6-месячное изменение
- 14.96%
- Годовое изменение
- 21.26%
- Акт.
-
- Прог.
- -0.3%
- Пред.
- -0.5%