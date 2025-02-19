- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ISCF: iShares International Small?Cap Equity Factor ETF
Le taux de change de ISCF a changé de -0.27% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 40.50 et à un maximum de 40.75.
Suivez la dynamique iShares International Small?Cap Equity Factor ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ISCF Nouvelles
- Is iShares International Small-Cap Equity Factor ETF (ISCF) a Strong ETF Right Now?
- Revisiting The Corporate Earnings Reporting Frequency Debate
- DISV: Benchmark-Beating International ETF
- Is iShares International Small-Cap Equity Factor ETF (ISCF) a Strong ETF Right Now?
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- Developed International Small-Cap Stocks Are Outperforming This Year
- AVDV ETF: Target Developed Market Small Cap Value With This Fund (NYSEARCA:AVDV)
- The Storm Before The Calm
- How Investors Should Approach Sweeping U.S. Tariffs, Global Fallout
- Exploring New Trade Deals Amid Rising Protectionism
- Soaring Services Trade: Why Service Trade Barriers Are A Potential Retaliation Tool
- How Deep Is Your Non-U.S. Love
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action ISCF aujourd'hui ?
L'action iShares International Small?Cap Equity Factor ETF est cotée à 40.73 aujourd'hui. Elle se négocie dans 40.50 - 40.75, a clôturé hier à 40.84 et son volume d'échange a atteint 125. Le graphique en temps réel du cours de ISCF présente ces mises à jour.
L'action iShares International Small?Cap Equity Factor ETF verse-t-elle des dividendes ?
iShares International Small?Cap Equity Factor ETF est actuellement valorisé à 40.73. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 21.26% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ISCF.
Comment acheter des actions ISCF ?
Vous pouvez acheter des actions iShares International Small?Cap Equity Factor ETF au cours actuel de 40.73. Les ordres sont généralement placés à proximité de 40.73 ou de 41.03, le 125 et le 0.32% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de ISCF sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action ISCF ?
Investir dans iShares International Small?Cap Equity Factor ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 29.91 - 41.68 et le prix actuel 40.73. Beaucoup comparent -0.85% et 14.96% avant de passer des ordres à 40.73 ou 41.03. Consultez le graphique du cours de ISCF en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares International Small-Cap Equity Factor ETF ?
Le cours le plus élevé de iShares International Small-Cap Equity Factor ETF l'année dernière était 41.68. Au cours de 29.91 - 41.68, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 40.84 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares International Small?Cap Equity Factor ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares International Small-Cap Equity Factor ETF ?
Le cours le plus bas de iShares International Small-Cap Equity Factor ETF (ISCF) sur l'année a été 29.91. Sa comparaison avec 40.73 et 29.91 - 41.68 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ISCF sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action ISCF a-t-elle été divisée ?
iShares International Small?Cap Equity Factor ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 40.84 et 21.26% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 40.84
- Ouverture
- 40.60
- Bid
- 40.73
- Ask
- 41.03
- Plus Bas
- 40.50
- Plus Haut
- 40.75
- Volume
- 125
- Changement quotidien
- -0.27%
- Changement Mensuel
- -0.85%
- Changement à 6 Mois
- 14.96%
- Changement Annuel
- 21.26%