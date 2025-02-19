- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ISCF: iShares International Small?Cap Equity Factor ETF
Der Wechselkurs von ISCF hat sich für heute um -0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 40.50 bis zu einem Hoch von 40.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares International Small?Cap Equity Factor ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ISCF News
- Is iShares International Small-Cap Equity Factor ETF (ISCF) a Strong ETF Right Now?
- Revisiting The Corporate Earnings Reporting Frequency Debate
- DISV: Benchmark-Beating International ETF
- Is iShares International Small-Cap Equity Factor ETF (ISCF) a Strong ETF Right Now?
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- Developed International Small-Cap Stocks Are Outperforming This Year
- AVDV ETF: Target Developed Market Small Cap Value With This Fund (NYSEARCA:AVDV)
- The Storm Before The Calm
- How Investors Should Approach Sweeping U.S. Tariffs, Global Fallout
- Exploring New Trade Deals Amid Rising Protectionism
- Soaring Services Trade: Why Service Trade Barriers Are A Potential Retaliation Tool
- How Deep Is Your Non-U.S. Love
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von ISCF heute?
Die Aktie von iShares International Small?Cap Equity Factor ETF (ISCF) notiert heute bei 40.73. Sie wird innerhalb einer Spanne von 40.50 - 40.75 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 40.84 und das Handelsvolumen erreichte 125. Das Live-Chart von ISCF zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie ISCF Dividenden?
iShares International Small?Cap Equity Factor ETF wird derzeit mit 40.73 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 21.26% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ISCF zu verfolgen.
Wie kaufe ich ISCF-Aktien?
Sie können Aktien von iShares International Small?Cap Equity Factor ETF (ISCF) zum aktuellen Kurs von 40.73 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 40.73 oder 41.03 platziert, während 125 und 0.32% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ISCF auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in ISCF-Aktien?
Bei einer Investition in iShares International Small?Cap Equity Factor ETF müssen die jährliche Spanne 29.91 - 41.68 und der aktuelle Kurs 40.73 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.85% und 14.96%, bevor sie Orders zu 40.73 oder 41.03 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ISCF.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares International Small-Cap Equity Factor ETF?
Der höchste Kurs von iShares International Small-Cap Equity Factor ETF (ISCF) im vergangenen Jahr lag bei 41.68. Innerhalb von 29.91 - 41.68 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 40.84 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares International Small?Cap Equity Factor ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares International Small-Cap Equity Factor ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares International Small-Cap Equity Factor ETF (ISCF) im Laufe des Jahres betrug 29.91. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 40.73 und der Spanne 29.91 - 41.68 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ISCF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von ISCF statt?
iShares International Small?Cap Equity Factor ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 40.84 und 21.26% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 40.84
- Eröffnung
- 40.60
- Bid
- 40.73
- Ask
- 41.03
- Tief
- 40.50
- Hoch
- 40.75
- Volumen
- 125
- Tagesänderung
- -0.27%
- Monatsänderung
- -0.85%
- 6-Monatsänderung
- 14.96%
- Jahresänderung
- 21.26%