- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ISCF: iShares International Small?Cap Equity Factor ETF
A taxa do ISCF para hoje mudou para -0.27%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 40.50 e o mais alto foi 40.75.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares International Small?Cap Equity Factor ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ISCF Notícias
- Is iShares International Small-Cap Equity Factor ETF (ISCF) a Strong ETF Right Now?
- Revisiting The Corporate Earnings Reporting Frequency Debate
- DISV: Benchmark-Beating International ETF
- Is iShares International Small-Cap Equity Factor ETF (ISCF) a Strong ETF Right Now?
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- Developed International Small-Cap Stocks Are Outperforming This Year
- AVDV ETF: Target Developed Market Small Cap Value With This Fund (NYSEARCA:AVDV)
- The Storm Before The Calm
- How Investors Should Approach Sweeping U.S. Tariffs, Global Fallout
- Exploring New Trade Deals Amid Rising Protectionism
- Soaring Services Trade: Why Service Trade Barriers Are A Potential Retaliation Tool
- How Deep Is Your Non-U.S. Love
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de ISCF hoje?
Hoje iShares International Small?Cap Equity Factor ETF (ISCF) está avaliado em 40.73. O instrumento é negociado dentro de 40.50 - 40.75, o fechamento de ontem foi 40.84, e o volume de negociação atingiu 125. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ISCF em tempo real.
As ações de iShares International Small?Cap Equity Factor ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares International Small?Cap Equity Factor ETF está avaliado em 40.73. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 21.26% e USD. Monitore os movimentos de ISCF no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de ISCF?
Você pode comprar ações de iShares International Small?Cap Equity Factor ETF (ISCF) pelo preço atual 40.73. Ordens geralmente são executadas perto de 40.73 ou 41.03, enquanto 125 e 0.32% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ISCF no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de ISCF?
Investir em iShares International Small?Cap Equity Factor ETF envolve considerar a faixa anual 29.91 - 41.68 e o preço atual 40.73. Muitos comparam -0.85% e 14.96% antes de enviar ordens em 40.73 ou 41.03. Estude as mudanças diárias de preço de ISCF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares International Small-Cap Equity Factor ETF?
O maior preço de iShares International Small-Cap Equity Factor ETF (ISCF) no último ano foi 41.68. As ações oscilaram bastante dentro de 29.91 - 41.68, e a comparação com 40.84 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares International Small?Cap Equity Factor ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares International Small-Cap Equity Factor ETF?
O menor preço de iShares International Small-Cap Equity Factor ETF (ISCF) no ano foi 29.91. A comparação com o preço atual 40.73 e 29.91 - 41.68 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ISCF em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de ISCF?
No passado iShares International Small?Cap Equity Factor ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 40.84 e 21.26% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 40.84
- Open
- 40.60
- Bid
- 40.73
- Ask
- 41.03
- Low
- 40.50
- High
- 40.75
- Volume
- 125
- Mudança diária
- -0.27%
- Mudança mensal
- -0.85%
- Mudança de 6 meses
- 14.96%
- Mudança anual
- 21.26%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.3%
- Prév.
- -0.5%