Dövizler / IMPPP
IMPPP: Imperial Petroleum Inc - 8.75% Series A Cumulative Redeemable P
25.45 USD 0.16 (0.63%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
IMPPP fiyatı bugün 0.63% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.34 ve Yüksek fiyatı olarak 25.45 aralığında işlem gördü.
Imperial Petroleum Inc - 8.75% Series A Cumulative Redeemable P hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
IMPPP haberleri
Günlük aralık
25.34 25.45
Yıllık aralık
22.92 25.95
- Önceki kapanış
- 25.29
- Açılış
- 25.38
- Satış
- 25.45
- Alış
- 25.75
- Düşük
- 25.34
- Yüksek
- 25.45
- Hacim
- 16
- Günlük değişim
- 0.63%
- Aylık değişim
- -0.93%
- 6 aylık değişim
- 3.46%
- Yıllık değişim
- 2.83%
21 Eylül, Pazar