IMPPP: Imperial Petroleum Inc - 8.75% Series A Cumulative Redeemable P
25.29 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de IMPPP de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.20, mientras que el máximo ha alcanzado 25.31.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Imperial Petroleum Inc - 8.75% Series A Cumulative Redeemable P. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
25.20 25.31
Rango anual
22.92 25.95
- Cierres anteriores
- 25.29
- Open
- 25.24
- Bid
- 25.29
- Ask
- 25.59
- Low
- 25.20
- High
- 25.31
- Volumen
- 15
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- -1.56%
- Cambio a 6 meses
- 2.80%
- Cambio anual
- 2.18%
