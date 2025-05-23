Moedas / IMPPP
IMPPP: Imperial Petroleum Inc - 8.75% Series A Cumulative Redeemable P
25.29 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do IMPPP para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.29 e o mais alto foi 25.29.
Veja a dinâmica do par de moedas Imperial Petroleum Inc - 8.75% Series A Cumulative Redeemable P. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
25.29 25.29
Faixa anual
22.92 25.95
- Fechamento anterior
- 25.29
- Open
- 25.29
- Bid
- 25.29
- Ask
- 25.59
- Low
- 25.29
- High
- 25.29
- Volume
- 2
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- -1.56%
- Mudança de 6 meses
- 2.80%
- Mudança anual
- 2.18%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh