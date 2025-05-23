KurseKategorien
IMPPP: Imperial Petroleum Inc - 8.75% Series A Cumulative Redeemable P

25.29 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IMPPP hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.29 bis zu einem Hoch von 25.32 gehandelt.

Verfolgen Sie die Imperial Petroleum Inc - 8.75% Series A Cumulative Redeemable P-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
25.29 25.32
Jahresspanne
22.92 25.95
Vorheriger Schlusskurs
25.29
Eröffnung
25.29
Bid
25.29
Ask
25.59
Tief
25.29
Hoch
25.32
Volumen
4
Tagesänderung
0.00%
Monatsänderung
-1.56%
6-Monatsänderung
2.80%
Jahresänderung
2.18%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K