IMPPP: Imperial Petroleum Inc - 8.75% Series A Cumulative Redeemable P
25.29 USD 0.06 (0.24%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IMPPP за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.28, а максимальная — 25.49.
Следите за динамикой Imperial Petroleum Inc - 8.75% Series A Cumulative Redeemable P. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
25.28 25.49
Годовой диапазон
22.92 25.95
- Предыдущее закрытие
- 25.35
- Open
- 25.49
- Bid
- 25.29
- Ask
- 25.59
- Low
- 25.28
- High
- 25.49
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- -0.24%
- Месячное изменение
- -1.56%
- 6-месячное изменение
- 2.80%
- Годовое изменение
- 2.18%
