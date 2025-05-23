QuotazioniSezioni
Valute / IMPPP
Tornare a Azioni

IMPPP: Imperial Petroleum Inc - 8.75% Series A Cumulative Redeemable P

25.45 USD 0.16 (0.63%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IMPPP ha avuto una variazione del 0.63% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.34 e ad un massimo di 25.45.

Segui le dinamiche di Imperial Petroleum Inc - 8.75% Series A Cumulative Redeemable P. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IMPPP News

Intervallo Giornaliero
25.34 25.45
Intervallo Annuale
22.92 25.95
Chiusura Precedente
25.29
Apertura
25.38
Bid
25.45
Ask
25.75
Minimo
25.34
Massimo
25.45
Volume
16
Variazione giornaliera
0.63%
Variazione Mensile
-0.93%
Variazione Semestrale
3.46%
Variazione Annuale
2.83%
20 settembre, sabato