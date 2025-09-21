FiyatlarBölümler
Dövizler / HSPOW
Geri dön - Hisse senetleri

HSPOW: Horizon Space Acquisition I Corp - Warrant

0.0391 USD 0.0013 (3.44%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

HSPOW fiyatı bugün 3.44% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0391 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0391 aralığında işlem gördü.

Horizon Space Acquisition I Corp - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
0.0391 0.0391
Yıllık aralık
0.0062 0.0650
Önceki kapanış
0.0378
Açılış
0.0391
Satış
0.0391
Alış
0.0421
Düşük
0.0391
Yüksek
0.0391
Hacim
1
Günlük değişim
3.44%
Aylık değişim
10.76%
6 aylık değişim
68.53%
Yıllık değişim
66.38%
21 Eylül, Pazar