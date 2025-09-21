Dövizler / HSPOW
HSPOW: Horizon Space Acquisition I Corp - Warrant
0.0391 USD 0.0013 (3.44%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
HSPOW fiyatı bugün 3.44% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0391 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0391 aralığında işlem gördü.
Horizon Space Acquisition I Corp - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
0.0391 0.0391
Yıllık aralık
0.0062 0.0650
- Önceki kapanış
- 0.0378
- Açılış
- 0.0391
- Satış
- 0.0391
- Alış
- 0.0421
- Düşük
- 0.0391
- Yüksek
- 0.0391
- Hacim
- 1
- Günlük değişim
- 3.44%
- Aylık değişim
- 10.76%
- 6 aylık değişim
- 68.53%
- Yıllık değişim
- 66.38%
21 Eylül, Pazar