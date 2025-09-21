Valute / HSPOW
HSPOW: Horizon Space Acquisition I Corp - Warrant
0.0391 USD 0.0013 (3.44%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HSPOW ha avuto una variazione del 3.44% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0391 e ad un massimo di 0.0391.
Segui le dinamiche di Horizon Space Acquisition I Corp - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.0391 0.0391
Intervallo Annuale
0.0062 0.0650
- Chiusura Precedente
- 0.0378
- Apertura
- 0.0391
- Bid
- 0.0391
- Ask
- 0.0421
- Minimo
- 0.0391
- Massimo
- 0.0391
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 3.44%
- Variazione Mensile
- 10.76%
- Variazione Semestrale
- 68.53%
- Variazione Annuale
- 66.38%
21 settembre, domenica