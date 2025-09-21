QuotazioniSezioni
HSPOW: Horizon Space Acquisition I Corp - Warrant

0.0391 USD 0.0013 (3.44%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HSPOW ha avuto una variazione del 3.44% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0391 e ad un massimo di 0.0391.

Segui le dinamiche di Horizon Space Acquisition I Corp - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.0391 0.0391
Intervallo Annuale
0.0062 0.0650
Chiusura Precedente
0.0378
Apertura
0.0391
Bid
0.0391
Ask
0.0421
Minimo
0.0391
Massimo
0.0391
Volume
1
Variazione giornaliera
3.44%
Variazione Mensile
10.76%
Variazione Semestrale
68.53%
Variazione Annuale
66.38%
21 settembre, domenica