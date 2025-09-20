시세섹션
통화 / HSPOW
HSPOW: Horizon Space Acquisition I Corp - Warrant

0.0391 USD 0.0013 (3.44%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

HSPOW 환율이 오늘 3.44%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.0391이고 고가는 0.0391이었습니다.

Horizon Space Acquisition I Corp - Warrant 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
일일 변동 비율
0.0391 0.0391
년간 변동
0.0062 0.0650
이전 종가
0.0378
시가
0.0391
Bid
0.0391
Ask
0.0421
저가
0.0391
고가
0.0391
볼륨
1
일일 변동
3.44%
월 변동
10.76%
6개월 변동
68.53%
년간 변동율
66.38%
20 9월, 토요일