Moedas / HSPOW
HSPOW: Horizon Space Acquisition I Corp - Warrant
0.0378 USD 0.0054 (16.67%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HSPOW para hoje mudou para 16.67%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.0378 e o mais alto foi 0.0378.
Veja a dinâmica do par de moedas Horizon Space Acquisition I Corp - Warrant. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
0.0378 0.0378
Faixa anual
0.0062 0.0650
- Fechamento anterior
- 0.0324
- Open
- 0.0378
- Bid
- 0.0378
- Ask
- 0.0408
- Low
- 0.0378
- High
- 0.0378
- Volume
- 1
- Mudança diária
- 16.67%
- Mudança mensal
- 7.08%
- Mudança de 6 meses
- 62.93%
- Mudança anual
- 60.85%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh