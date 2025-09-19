クォートセクション
通貨 / HSPOW
HSPOW: Horizon Space Acquisition I Corp - Warrant

0.0378 USD 0.0054 (16.67%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HSPOWの今日の為替レートは、16.67%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0378の安値と0.0378の高値で取引されました。

Horizon Space Acquisition I Corp - Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
0.0378 0.0378
1年のレンジ
0.0062 0.0650
以前の終値
0.0324
始値
0.0378
買値
0.0378
買値
0.0408
安値
0.0378
高値
0.0378
出来高
1
1日の変化
16.67%
1ヶ月の変化
7.08%
6ヶ月の変化
62.93%
1年の変化
60.85%
