HOLOW: MicroCloud Hologram Inc - Warrant

0.1201 USD 0.0098 (8.88%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

HOLOW fiyatı bugün 8.88% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.1113 ve Yüksek fiyatı olarak 0.1548 aralığında işlem gördü.

MicroCloud Hologram Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
0.1113 0.1548
Yıllık aralık
0.0230 0.5775
Önceki kapanış
0.1103
Açılış
0.1330
Satış
0.1201
Alış
0.1231
Düşük
0.1113
Yüksek
0.1548
Hacim
37
Günlük değişim
8.88%
Aylık değişim
0.25%
6 aylık değişim
-25.54%
Yıllık değişim
147.63%
21 Eylül, Pazar