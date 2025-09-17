Валюты / HOLOW
HOLOW: MicroCloud Hologram Inc - Warrant
0.1249 USD 0.0219 (21.26%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HOLOW за сегодня изменился на 21.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.1030, а максимальная — 0.1250.
Следите за динамикой MicroCloud Hologram Inc - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
0.1030 0.1250
Годовой диапазон
0.0230 0.5775
- Предыдущее закрытие
- 0.1030
- Open
- 0.1098
- Bid
- 0.1249
- Ask
- 0.1279
- Low
- 0.1030
- High
- 0.1250
- Объем
- 36
- Дневное изменение
- 21.26%
- Месячное изменение
- 4.26%
- 6-месячное изменение
- -22.57%
- Годовое изменение
- 157.53%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.