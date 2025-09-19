KurseKategorien
HOLOW: MicroCloud Hologram Inc - Warrant

0.1202 USD 0.0099 (8.98%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HOLOW hat sich für heute um 8.98% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1113 bis zu einem Hoch von 0.1548 gehandelt.

Verfolgen Sie die MicroCloud Hologram Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.1113 0.1548
Jahresspanne
0.0230 0.5775
Vorheriger Schlusskurs
0.1103
Eröffnung
0.1330
Bid
0.1202
Ask
0.1232
Tief
0.1113
Hoch
0.1548
Volumen
25
Tagesänderung
8.98%
Monatsänderung
0.33%
6-Monatsänderung
-25.48%
Jahresänderung
147.84%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K