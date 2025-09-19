Währungen / HOLOW
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
HOLOW: MicroCloud Hologram Inc - Warrant
0.1202 USD 0.0099 (8.98%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HOLOW hat sich für heute um 8.98% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1113 bis zu einem Hoch von 0.1548 gehandelt.
Verfolgen Sie die MicroCloud Hologram Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.1113 0.1548
Jahresspanne
0.0230 0.5775
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.1103
- Eröffnung
- 0.1330
- Bid
- 0.1202
- Ask
- 0.1232
- Tief
- 0.1113
- Hoch
- 0.1548
- Volumen
- 25
- Tagesänderung
- 8.98%
- Monatsänderung
- 0.33%
- 6-Monatsänderung
- -25.48%
- Jahresänderung
- 147.84%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K