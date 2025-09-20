CotationsSections
Devises / HOLOW
Retour à Actions

HOLOW: MicroCloud Hologram Inc - Warrant

0.1201 USD 0.0098 (8.88%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de HOLOW a changé de 8.88% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.1113 et à un maximum de 0.1548.

Suivez la dynamique MicroCloud Hologram Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
0.1113 0.1548
Range Annuel
0.0230 0.5775
Clôture Précédente
0.1103
Ouverture
0.1330
Bid
0.1201
Ask
0.1231
Plus Bas
0.1113
Plus Haut
0.1548
Volume
37
Changement quotidien
8.88%
Changement Mensuel
0.25%
Changement à 6 Mois
-25.54%
Changement Annuel
147.63%
20 septembre, samedi