HOLOW: MicroCloud Hologram Inc - Warrant

0.1201 USD 0.0098 (8.88%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HOLOW ha avuto una variazione del 8.88% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.1113 e ad un massimo di 0.1548.

Segui le dinamiche di MicroCloud Hologram Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.1113 0.1548
Intervallo Annuale
0.0230 0.5775
Chiusura Precedente
0.1103
Apertura
0.1330
Bid
0.1201
Ask
0.1231
Minimo
0.1113
Massimo
0.1548
Volume
37
Variazione giornaliera
8.88%
Variazione Mensile
0.25%
Variazione Semestrale
-25.54%
Variazione Annuale
147.63%
21 settembre, domenica