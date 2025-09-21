Valute / HOLOW
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
HOLOW: MicroCloud Hologram Inc - Warrant
0.1201 USD 0.0098 (8.88%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HOLOW ha avuto una variazione del 8.88% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.1113 e ad un massimo di 0.1548.
Segui le dinamiche di MicroCloud Hologram Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.1113 0.1548
Intervallo Annuale
0.0230 0.5775
- Chiusura Precedente
- 0.1103
- Apertura
- 0.1330
- Bid
- 0.1201
- Ask
- 0.1231
- Minimo
- 0.1113
- Massimo
- 0.1548
- Volume
- 37
- Variazione giornaliera
- 8.88%
- Variazione Mensile
- 0.25%
- Variazione Semestrale
- -25.54%
- Variazione Annuale
- 147.63%
21 settembre, domenica