Dövizler / GTBP
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
GTBP: GT Biopharma Inc
0.78 USD 0.04 (4.88%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GTBP fiyatı bugün -4.88% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.78 ve Yüksek fiyatı olarak 0.83 aralığında işlem gördü.
GT Biopharma Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GTBP haberleri
- GT Biopharma begins dosing in cohort 3 of cancer treatment trial
- GT Biopharma appoints David Mun-Gavin to board of directors
- GT Biopharma advances to next trial phase for cancer therapy
- EXCLUSIVE: GT Biopharma Advances Relapsed Blood Cancer Therapy Trial To Cohort 2 After Promising Early Safety Results - GT Biopharma (NASDAQ:GTBP)
- GT Biopharma appoints new board member
Günlük aralık
0.78 0.83
Yıllık aralık
0.63 4.10
- Önceki kapanış
- 0.82
- Açılış
- 0.83
- Satış
- 0.78
- Alış
- 1.08
- Düşük
- 0.78
- Yüksek
- 0.83
- Hacim
- 223
- Günlük değişim
- -4.88%
- Aylık değişim
- -16.13%
- 6 aylık değişim
- -62.86%
- Yıllık değişim
- -66.23%
21 Eylül, Pazar