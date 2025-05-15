Valute / GTBP
GTBP: GT Biopharma Inc
0.78 USD 0.04 (4.88%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GTBP ha avuto una variazione del -4.88% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.78 e ad un massimo di 0.83.
Segui le dinamiche di GT Biopharma Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
GTBP News
- GT Biopharma begins dosing in cohort 3 of cancer treatment trial
- GT Biopharma appoints David Mun-Gavin to board of directors
- GT Biopharma advances to next trial phase for cancer therapy
- EXCLUSIVE: GT Biopharma Advances Relapsed Blood Cancer Therapy Trial To Cohort 2 After Promising Early Safety Results - GT Biopharma (NASDAQ:GTBP)
- GT Biopharma appoints new board member
Intervallo Giornaliero
0.78 0.83
Intervallo Annuale
0.63 4.10
- Chiusura Precedente
- 0.82
- Apertura
- 0.83
- Bid
- 0.78
- Ask
- 1.08
- Minimo
- 0.78
- Massimo
- 0.83
- Volume
- 223
- Variazione giornaliera
- -4.88%
- Variazione Mensile
- -16.13%
- Variazione Semestrale
- -62.86%
- Variazione Annuale
- -66.23%
21 settembre, domenica