Devises / GTBP
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
GTBP: GT Biopharma Inc
0.78 USD 0.04 (4.88%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de GTBP a changé de -4.88% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.78 et à un maximum de 0.83.
Suivez la dynamique GT Biopharma Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GTBP Nouvelles
- GT Biopharma begins dosing in cohort 3 of cancer treatment trial
- GT Biopharma appoints David Mun-Gavin to board of directors
- GT Biopharma advances to next trial phase for cancer therapy
- EXCLUSIVE: GT Biopharma Advances Relapsed Blood Cancer Therapy Trial To Cohort 2 After Promising Early Safety Results - GT Biopharma (NASDAQ:GTBP)
- GT Biopharma appoints new board member
Range quotidien
0.78 0.83
Range Annuel
0.63 4.10
- Clôture Précédente
- 0.82
- Ouverture
- 0.83
- Bid
- 0.78
- Ask
- 1.08
- Plus Bas
- 0.78
- Plus Haut
- 0.83
- Volume
- 223
- Changement quotidien
- -4.88%
- Changement Mensuel
- -16.13%
- Changement à 6 Mois
- -62.86%
- Changement Annuel
- -66.23%
20 septembre, samedi