GTBP: GT Biopharma Inc
0.83 USD 0.03 (3.75%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GTBP за сегодня изменился на 3.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.80, а максимальная — 0.85.
Следите за динамикой GT Biopharma Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GTBP
- GT Biopharma begins dosing in cohort 3 of cancer treatment trial
- GT Biopharma appoints David Mun-Gavin to board of directors
- GT Biopharma advances to next trial phase for cancer therapy
- EXCLUSIVE: GT Biopharma Advances Relapsed Blood Cancer Therapy Trial To Cohort 2 After Promising Early Safety Results - GT Biopharma (NASDAQ:GTBP)
- GT Biopharma appoints new board member
Дневной диапазон
0.80 0.85
Годовой диапазон
0.63 4.10
- Предыдущее закрытие
- 0.80
- Open
- 0.80
- Bid
- 0.83
- Ask
- 1.13
- Low
- 0.80
- High
- 0.85
- Объем
- 301
- Дневное изменение
- 3.75%
- Месячное изменение
- -10.75%
- 6-месячное изменение
- -60.48%
- Годовое изменение
- -64.07%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.