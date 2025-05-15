通貨 / GTBP
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
GTBP: GT Biopharma Inc
0.82 USD 0.03 (3.80%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GTBPの今日の為替レートは、3.80%変化しました。日中、通貨は1あたり0.78の安値と0.83の高値で取引されました。
GT Biopharma Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GTBP News
- GT Biopharma begins dosing in cohort 3 of cancer treatment trial
- GT Biopharma appoints David Mun-Gavin to board of directors
- GT Biopharma advances to next trial phase for cancer therapy
- EXCLUSIVE: GT Biopharma Advances Relapsed Blood Cancer Therapy Trial To Cohort 2 After Promising Early Safety Results - GT Biopharma (NASDAQ:GTBP)
- GT Biopharma appoints new board member
1日のレンジ
0.78 0.83
1年のレンジ
0.63 4.10
- 以前の終値
- 0.79
- 始値
- 0.80
- 買値
- 0.82
- 買値
- 1.12
- 安値
- 0.78
- 高値
- 0.83
- 出来高
- 141
- 1日の変化
- 3.80%
- 1ヶ月の変化
- -11.83%
- 6ヶ月の変化
- -60.95%
- 1年の変化
- -64.50%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K