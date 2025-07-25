GSSC hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün GS ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF hisse senedi 74.78 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 74.66 - 75.70 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 75.72 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 64 değerine ulaştı. GSSC canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

GS ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? GS ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF hisse senedi şu anda 74.78 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 8.83% ve USD değerlerini izler. GSSC hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

GSSC hisse senedi nasıl alınır? GS ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF hisselerini şu anki 74.78 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 74.78 ve Ask 75.08 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 64 ve günlük değişim oranı -1.22% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte GSSC fiyat hareketlerini takip edin.

GSSC hisse senedine nasıl yatırım yapılır? GS ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 54.91 - 77.20 ve mevcut fiyatı 74.78 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 74.78 veya Ask 75.08 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.17% ve 6 aylık değişim oranı 20.98% değerlerini karşılaştırır. GSSC fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Goldman Sachs ActiveBeta(R) U.S. Small Cap Equity ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Goldman Sachs ActiveBeta(R) U.S. Small Cap Equity ETF hisse senedi yıllık olarak 77.20 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 54.91 - 77.20). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 75.72 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak GS ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF performansını takip edin.

Goldman Sachs ActiveBeta(R) U.S. Small Cap Equity ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Goldman Sachs ActiveBeta(R) U.S. Small Cap Equity ETF (GSSC) hisse senedi yıllık olarak en düşük 54.91 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 74.78 ve hareket ettiği yıllık aralık 54.91 - 77.20 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki GSSC fiyat hareketlerini izleyin.