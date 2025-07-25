- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
GSSC: GS ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF
GSSC fiyatı bugün -1.24% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 74.66 ve Yüksek fiyatı olarak 75.70 aralığında işlem gördü.
GS ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GSSC haberleri
- The Hidden Side Of The Stock Market's Hot Streak
- Should Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF (GSSC) Be on Your Investing Radar?
- Seasonal Weakness And A Stretch For Risk
- The Fed Finally Cuts Rates: Why Small Caps Are Suddenly Soaring
- Small Cap Investing: Act On Active, Pass On Passive
- Dow Jonesing For Lithium
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Is Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF (GSSC) a Strong ETF Right Now?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- Should Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF (GSSC) Be on Your Investing Radar?
- From Forecasts To Facts: Revisiting 2025’s Investment Themes
- Google Giveth, Tesla Taketh Away
Sıkça sorulan sorular
GSSC hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün GS ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF hisse senedi 74.78 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 74.66 - 75.70 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 75.72 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 64 değerine ulaştı. GSSC canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
GS ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
GS ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF hisse senedi şu anda 74.78 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 8.83% ve USD değerlerini izler. GSSC hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
GSSC hisse senedi nasıl alınır?
GS ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF hisselerini şu anki 74.78 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 74.78 ve Ask 75.08 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 64 ve günlük değişim oranı -1.22% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte GSSC fiyat hareketlerini takip edin.
GSSC hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
GS ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 54.91 - 77.20 ve mevcut fiyatı 74.78 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 74.78 veya Ask 75.08 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.17% ve 6 aylık değişim oranı 20.98% değerlerini karşılaştırır. GSSC fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
Goldman Sachs ActiveBeta(R) U.S. Small Cap Equity ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
Goldman Sachs ActiveBeta(R) U.S. Small Cap Equity ETF hisse senedi yıllık olarak 77.20 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 54.91 - 77.20). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 75.72 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak GS ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF performansını takip edin.
Goldman Sachs ActiveBeta(R) U.S. Small Cap Equity ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
Goldman Sachs ActiveBeta(R) U.S. Small Cap Equity ETF (GSSC) hisse senedi yıllık olarak en düşük 54.91 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 74.78 ve hareket ettiği yıllık aralık 54.91 - 77.20 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki GSSC fiyat hareketlerini izleyin.
GSSC hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
GS ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 75.72 ve yıllık değişim oranı 8.83% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 75.72
- Açılış
- 75.70
- Satış
- 74.78
- Alış
- 75.08
- Düşük
- 74.66
- Yüksek
- 75.70
- Hacim
- 64
- Günlük değişim
- -1.24%
- Aylık değişim
- 0.17%
- 6 aylık değişim
- 20.98%
- Yıllık değişim
- 8.83%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $33.988 B
- Önceki
- $-78.311 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- $280.464 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- $358.775 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- 3.576%
- Beklenti
- Önceki
- 3.485%
- Açıklanan
- $0.36 B
- Beklenti
- $11.24 B
- Önceki
- $18.05 B