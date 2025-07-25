КотировкиРазделы
Валюты / GSSC
Назад в Рынок акций США

GSSC: GS ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF

74.78 USD 0.94 (1.24%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GSSC за сегодня изменился на -1.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 74.66, а максимальная — 75.70.

Следите за динамикой GS ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости GSSC

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GSSC сегодня?

GS ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF (GSSC) сегодня оценивается на уровне 74.78. Инструмент торгуется в пределах 74.66 - 75.70, вчерашнее закрытие составило 75.72, а торговый объем достиг 64. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GSSC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям GS ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF?

GS ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF в настоящее время оценивается в 74.78. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.83% и USD. Отслеживайте движения GSSC на графике в реальном времени.

Как купить акции GSSC?

Вы можете купить акции GS ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF (GSSC) по текущей цене 74.78. Ордера обычно размещаются около 74.78 или 75.08, тогда как 64 и -1.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GSSC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GSSC?

Инвестирование в GS ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF предполагает учет годового диапазона 54.91 - 77.20 и текущей цены 74.78. Многие сравнивают 0.17% и 20.98% перед размещением ордеров на 74.78 или 75.08. Изучайте ежедневные изменения цены GSSC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Goldman Sachs ActiveBeta(R) U.S. Small Cap Equity ETF?

Самая высокая цена Goldman Sachs ActiveBeta(R) U.S. Small Cap Equity ETF (GSSC) за последний год составила 77.20. Акции заметно колебались в пределах 54.91 - 77.20, сравнение с 75.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GS ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Goldman Sachs ActiveBeta(R) U.S. Small Cap Equity ETF?

Самая низкая цена Goldman Sachs ActiveBeta(R) U.S. Small Cap Equity ETF (GSSC) за год составила 54.91. Сравнение с текущими 74.78 и 54.91 - 77.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GSSC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GSSC?

В прошлом GS ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 75.72 и 8.83% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
74.66 75.70
Годовой диапазон
54.91 77.20
Предыдущее закрытие
75.72
Open
75.70
Bid
74.78
Ask
75.08
Low
74.66
High
75.70
Объем
64
Дневное изменение
-1.24%
Месячное изменение
0.17%
6-месячное изменение
20.98%
Годовое изменение
8.83%
07 октября, вторник
12:30
USD
Торговый баланс
Акт.
Прог.
$​33.988 млрд
Пред.
$​-78.311 млрд
12:30
USD
Объем экспорта
Акт.
Прог.
Пред.
$​280.464 млрд
12:30
USD
Объем импорта
Акт.
Прог.
Пред.
$​358.775 млрд
14:05
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
3.576%
Прог.
Пред.
3.485%
19:00
USD
Потребительское кредитование от ФРС м/м
Акт.
$​0.36 млрд
Прог.
$​11.24 млрд
Пред.
$​18.05 млрд