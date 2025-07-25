- Übersicht
GSSC: GS ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF
Der Wechselkurs von GSSC hat sich für heute um -1.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 74.66 bis zu einem Hoch von 75.70 gehandelt.
Verfolgen Sie die GS ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
GSSC News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von GSSC heute?
Die Aktie von GS ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF (GSSC) notiert heute bei 74.78. Sie wird innerhalb einer Spanne von 74.66 - 75.70 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 75.72 und das Handelsvolumen erreichte 64. Das Live-Chart von GSSC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie GSSC Dividenden?
GS ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF wird derzeit mit 74.78 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 8.83% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von GSSC zu verfolgen.
Wie kaufe ich GSSC-Aktien?
Sie können Aktien von GS ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF (GSSC) zum aktuellen Kurs von 74.78 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 74.78 oder 75.08 platziert, während 64 und -1.22% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von GSSC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in GSSC-Aktien?
Bei einer Investition in GS ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF müssen die jährliche Spanne 54.91 - 77.20 und der aktuelle Kurs 74.78 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.17% und 20.98%, bevor sie Orders zu 74.78 oder 75.08 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von GSSC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Goldman Sachs ActiveBeta(R) U.S. Small Cap Equity ETF?
Der höchste Kurs von Goldman Sachs ActiveBeta(R) U.S. Small Cap Equity ETF (GSSC) im vergangenen Jahr lag bei 77.20. Innerhalb von 54.91 - 77.20 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 75.72 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von GS ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Goldman Sachs ActiveBeta(R) U.S. Small Cap Equity ETF?
Der niedrigste Kurs von Goldman Sachs ActiveBeta(R) U.S. Small Cap Equity ETF (GSSC) im Laufe des Jahres betrug 54.91. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 74.78 und der Spanne 54.91 - 77.20 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von GSSC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von GSSC statt?
GS ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 75.72 und 8.83% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 75.72
- Eröffnung
- 75.70
- Bid
- 74.78
- Ask
- 75.08
- Tief
- 74.66
- Hoch
- 75.70
- Volumen
- 64
- Tagesänderung
- -1.24%
- Monatsänderung
- 0.17%
- 6-Monatsänderung
- 20.98%
- Jahresänderung
- 8.83%
