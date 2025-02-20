FiyatlarBölümler
GSM: Ferroglobe PLC

4.19 USD 0.02 (0.48%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GSM fiyatı bugün -0.48% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.18 ve Yüksek fiyatı olarak 4.24 aralığında işlem gördü.

Ferroglobe PLC hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

GSM haberleri

Günlük aralık
4.18 4.24
Yıllık aralık
2.97 5.12
Önceki kapanış
4.21
Açılış
4.21
Satış
4.19
Alış
4.49
Düşük
4.18
Yüksek
4.24
Hacim
889
Günlük değişim
-0.48%
Aylık değişim
1.70%
6 aylık değişim
13.86%
Yıllık değişim
-9.70%
21 Eylül, Pazar