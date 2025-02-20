通貨 / GSM
GSM: Ferroglobe PLC
4.21 USD 0.10 (2.43%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GSMの今日の為替レートは、2.43%変化しました。日中、通貨は1あたり4.08の安値と4.25の高値で取引されました。
Ferroglobe PLCダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
GSM News
1日のレンジ
4.08 4.25
1年のレンジ
2.97 5.12
- 以前の終値
- 4.11
- 始値
- 4.12
- 買値
- 4.21
- 買値
- 4.51
- 安値
- 4.08
- 高値
- 4.25
- 出来高
- 1.564 K
- 1日の変化
- 2.43%
- 1ヶ月の変化
- 2.18%
- 6ヶ月の変化
- 14.40%
- 1年の変化
- -9.27%
