GSM: Ferroglobe PLC
4.19 USD 0.02 (0.48%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GSM ha avuto una variazione del -0.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.18 e ad un massimo di 4.24.
Segui le dinamiche di Ferroglobe PLC. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
4.18 4.24
Intervallo Annuale
2.97 5.12
- Chiusura Precedente
- 4.21
- Apertura
- 4.21
- Bid
- 4.19
- Ask
- 4.49
- Minimo
- 4.18
- Massimo
- 4.24
- Volume
- 889
- Variazione giornaliera
- -0.48%
- Variazione Mensile
- 1.70%
- Variazione Semestrale
- 13.86%
- Variazione Annuale
- -9.70%
20 settembre, sabato