4.19 USD 0.02 (0.48%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GSM ha avuto una variazione del -0.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.18 e ad un massimo di 4.24.

Segui le dinamiche di Ferroglobe PLC. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
4.18 4.24
Intervallo Annuale
2.97 5.12
Chiusura Precedente
4.21
Apertura
4.21
Bid
4.19
Ask
4.49
Minimo
4.18
Massimo
4.24
Volume
889
Variazione giornaliera
-0.48%
Variazione Mensile
1.70%
Variazione Semestrale
13.86%
Variazione Annuale
-9.70%
20 settembre, sabato