GSM: Ferroglobe PLC
4.15 USD 0.04 (0.95%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GSM за сегодня изменился на -0.95%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.12, а максимальная — 4.20.
Следите за динамикой Ferroglobe PLC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GSM
Дневной диапазон
4.12 4.20
Годовой диапазон
2.97 5.12
- Предыдущее закрытие
- 4.19
- Open
- 4.19
- Bid
- 4.15
- Ask
- 4.45
- Low
- 4.12
- High
- 4.20
- Объем
- 693
- Дневное изменение
- -0.95%
- Месячное изменение
- 0.73%
- 6-месячное изменение
- 12.77%
- Годовое изменение
- -10.56%
