GSM: Ferroglobe PLC
4.21 USD 0.10 (2.43%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GSM hat sich für heute um 2.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.08 bis zu einem Hoch von 4.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ferroglobe PLC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GSM News
- Ferroglobe PLC (GSM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ferroglobe PLC 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:GSM)
- Ferroglobe Q2 2025 slides: significant improvement amid market uncertainty
- Globe Specialty Metals (GSM) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Strength Seen in Materion (MTRN): Can Its 6.3% Jump Turn into More Strength?
- Ferroglobe: Positioned For Recovery Amid Market Challenges (GSM)
- Ferroglobe PLC Joins the Russell 2000 ® and Russell 3000 ® Indexes
- Ferroglobe PLC (GSM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
4.08 4.25
Jahresspanne
2.97 5.12
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.11
- Eröffnung
- 4.12
- Bid
- 4.21
- Ask
- 4.51
- Tief
- 4.08
- Hoch
- 4.25
- Volumen
- 1.564 K
- Tagesänderung
- 2.43%
- Monatsänderung
- 2.18%
- 6-Monatsänderung
- 14.40%
- Jahresänderung
- -9.27%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K