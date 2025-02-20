Moedas / GSM
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
GSM: Ferroglobe PLC
4.18 USD 0.07 (1.70%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GSM para hoje mudou para 1.70%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.08 e o mais alto foi 4.25.
Veja a dinâmica do par de moedas Ferroglobe PLC. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GSM Notícias
- Ferroglobe PLC (GSM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ferroglobe PLC 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:GSM)
- Ferroglobe Q2 2025 slides: significant improvement amid market uncertainty
- Globe Specialty Metals (GSM) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Strength Seen in Materion (MTRN): Can Its 6.3% Jump Turn into More Strength?
- Ferroglobe: Positioned For Recovery Amid Market Challenges (GSM)
- Ferroglobe PLC Joins the Russell 2000 ® and Russell 3000 ® Indexes
- Ferroglobe PLC (GSM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
4.08 4.25
Faixa anual
2.97 5.12
- Fechamento anterior
- 4.11
- Open
- 4.12
- Bid
- 4.18
- Ask
- 4.48
- Low
- 4.08
- High
- 4.25
- Volume
- 327
- Mudança diária
- 1.70%
- Mudança mensal
- 1.46%
- Mudança de 6 meses
- 13.59%
- Mudança anual
- -9.91%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh