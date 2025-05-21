FiyatlarBölümler
Dövizler / GSIT
GSIT: GSI Technology Inc

3.66 USD 0.02 (0.54%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GSIT fiyatı bugün -0.54% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.59 ve Yüksek fiyatı olarak 3.75 aralığında işlem gördü.

GSI Technology Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GSIT haberleri

Günlük aralık
3.59 3.75
Yıllık aralık
1.62 5.89
Önceki kapanış
3.68
Açılış
3.74
Satış
3.66
Alış
3.96
Düşük
3.59
Yüksek
3.75
Hacim
424
Günlük değişim
-0.54%
Aylık değişim
27.53%
6 aylık değişim
80.30%
Yıllık değişim
17.68%
21 Eylül, Pazar