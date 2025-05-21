Moedas / GSIT
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
GSIT: GSI Technology Inc
3.68 USD 0.27 (7.92%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GSIT para hoje mudou para 7.92%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.45 e o mais alto foi 3.69.
Veja a dinâmica do par de moedas GSI Technology Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GSIT Notícias
- GSI Technology elects new directors and committee chairs at annual meeting
- GSI Technology Shares Tumble 18% on Net Loss, Supply Chain Woes
- Gsi Technology (GSIT) Q1 Sales Up 35%
- Earnings call transcript: GSI Technology Q1 2025 sees revenue growth, stock stable
- GSI Technology at Sidoti Conference: AI Innovations and Financial Strategies
Faixa diária
3.45 3.69
Faixa anual
1.62 5.89
- Fechamento anterior
- 3.41
- Open
- 3.45
- Bid
- 3.68
- Ask
- 3.98
- Low
- 3.45
- High
- 3.69
- Volume
- 272
- Mudança diária
- 7.92%
- Mudança mensal
- 28.22%
- Mudança de 6 meses
- 81.28%
- Mudança anual
- 18.33%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh