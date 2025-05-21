Валюты / GSIT
GSIT: GSI Technology Inc
3.39 USD 0.03 (0.88%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GSIT за сегодня изменился на -0.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.23, а максимальная — 3.47.
Следите за динамикой GSI Technology Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GSIT
- GSI Technology elects new directors and committee chairs at annual meeting
- GSI Technology Shares Tumble 18% on Net Loss, Supply Chain Woes
- Gsi Technology (GSIT) Q1 Sales Up 35%
- Earnings call transcript: GSI Technology Q1 2025 sees revenue growth, stock stable
- GSI Technology at Sidoti Conference: AI Innovations and Financial Strategies
Дневной диапазон
3.23 3.47
Годовой диапазон
1.62 5.89
- Предыдущее закрытие
- 3.42
- Open
- 3.43
- Bid
- 3.39
- Ask
- 3.69
- Low
- 3.23
- High
- 3.47
- Объем
- 172
- Дневное изменение
- -0.88%
- Месячное изменение
- 18.12%
- 6-месячное изменение
- 67.00%
- Годовое изменение
- 9.00%
