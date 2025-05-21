QuotazioniSezioni
Valute / GSIT
Tornare a Azioni

GSIT: GSI Technology Inc

3.66 USD 0.02 (0.54%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GSIT ha avuto una variazione del -0.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.59 e ad un massimo di 3.75.

Segui le dinamiche di GSI Technology Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GSIT News

Intervallo Giornaliero
3.59 3.75
Intervallo Annuale
1.62 5.89
Chiusura Precedente
3.68
Apertura
3.74
Bid
3.66
Ask
3.96
Minimo
3.59
Massimo
3.75
Volume
424
Variazione giornaliera
-0.54%
Variazione Mensile
27.53%
Variazione Semestrale
80.30%
Variazione Annuale
17.68%
21 settembre, domenica