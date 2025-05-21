Valute / GSIT
GSIT: GSI Technology Inc
3.66 USD 0.02 (0.54%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GSIT ha avuto una variazione del -0.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.59 e ad un massimo di 3.75.
Segui le dinamiche di GSI Technology Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
GSIT News
Intervallo Giornaliero
3.59 3.75
Intervallo Annuale
1.62 5.89
- Chiusura Precedente
- 3.68
- Apertura
- 3.74
- Bid
- 3.66
- Ask
- 3.96
- Minimo
- 3.59
- Massimo
- 3.75
- Volume
- 424
- Variazione giornaliera
- -0.54%
- Variazione Mensile
- 27.53%
- Variazione Semestrale
- 80.30%
- Variazione Annuale
- 17.68%
21 settembre, domenica