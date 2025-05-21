通貨 / GSIT
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
GSIT: GSI Technology Inc
3.68 USD 0.27 (7.92%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GSITの今日の為替レートは、7.92%変化しました。日中、通貨は1あたり3.45の安値と3.69の高値で取引されました。
GSI Technology Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GSIT News
- GSI Technology elects new directors and committee chairs at annual meeting
- GSI Technology Shares Tumble 18% on Net Loss, Supply Chain Woes
- Gsi Technology (GSIT) Q1 Sales Up 35%
- Earnings call transcript: GSI Technology Q1 2025 sees revenue growth, stock stable
- GSI Technology at Sidoti Conference: AI Innovations and Financial Strategies
1日のレンジ
3.45 3.69
1年のレンジ
1.62 5.89
- 以前の終値
- 3.41
- 始値
- 3.45
- 買値
- 3.68
- 買値
- 3.98
- 安値
- 3.45
- 高値
- 3.69
- 出来高
- 272
- 1日の変化
- 7.92%
- 1ヶ月の変化
- 28.22%
- 6ヶ月の変化
- 81.28%
- 1年の変化
- 18.33%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K