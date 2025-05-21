Währungen / GSIT
GSIT: GSI Technology Inc
3.71 USD 0.03 (0.82%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GSIT hat sich für heute um 0.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.67 bis zu einem Hoch von 3.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die GSI Technology Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
GSIT News
Tagesspanne
3.67 3.75
Jahresspanne
1.62 5.89
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.68
- Eröffnung
- 3.74
- Bid
- 3.71
- Ask
- 4.01
- Tief
- 3.67
- Hoch
- 3.75
- Volumen
- 143
- Tagesänderung
- 0.82%
- Monatsänderung
- 29.27%
- 6-Monatsänderung
- 82.76%
- Jahresänderung
- 19.29%
