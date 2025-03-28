FiyatlarBölümler
GRRRW
GRRRW: Gorilla Technology Group Inc - Warrant

0.6100 USD 0.0300 (5.17%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GRRRW fiyatı bugün 5.17% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.5346 ve Yüksek fiyatı olarak 0.6400 aralığında işlem gördü.

Gorilla Technology Group Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
0.5346 0.6400
Yıllık aralık
0.0270 2.2900
Önceki kapanış
0.5800
Açılış
0.5900
Satış
0.6100
Alış
0.6130
Düşük
0.5346
Yüksek
0.6400
Hacim
254
Günlük değişim
5.17%
Aylık değişim
58.44%
6 aylık değişim
-49.17%
Yıllık değişim
1369.88%
21 Eylül, Pazar