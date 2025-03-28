クォートセクション
GRRRW: Gorilla Technology Group Inc - Warrant

0.5800 USD 0.0100 (1.75%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GRRRWの今日の為替レートは、1.75%変化しました。日中、通貨は1あたり0.5500の安値と0.6000の高値で取引されました。

Gorilla Technology Group Inc - Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
0.5500 0.6000
1年のレンジ
0.0270 2.2900
以前の終値
0.5700
始値
0.5900
買値
0.5800
買値
0.5830
安値
0.5500
高値
0.6000
出来高
265
1日の変化
1.75%
1ヶ月の変化
50.65%
6ヶ月の変化
-51.67%
1年の変化
1297.59%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K