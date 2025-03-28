CotationsSections
GRRRW: Gorilla Technology Group Inc - Warrant

0.6100 USD 0.0300 (5.17%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de GRRRW a changé de 5.17% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.5346 et à un maximum de 0.6400.

Suivez la dynamique Gorilla Technology Group Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.5346 0.6400
Range Annuel
0.0270 2.2900
Clôture Précédente
0.5800
Ouverture
0.5900
Bid
0.6100
Ask
0.6130
Plus Bas
0.5346
Plus Haut
0.6400
Volume
254
Changement quotidien
5.17%
Changement Mensuel
58.44%
Changement à 6 Mois
-49.17%
Changement Annuel
1369.88%
