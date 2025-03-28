Währungen / GRRRW
GRRRW: Gorilla Technology Group Inc - Warrant
0.5990 USD 0.0190 (3.28%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GRRRW hat sich für heute um 3.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.5346 bis zu einem Hoch von 0.6400 gehandelt.
Verfolgen Sie die Gorilla Technology Group Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.5346 0.6400
Jahresspanne
0.0270 2.2900
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.5800
- Eröffnung
- 0.5900
- Bid
- 0.5990
- Ask
- 0.6020
- Tief
- 0.5346
- Hoch
- 0.6400
- Volumen
- 160
- Tagesänderung
- 3.28%
- Monatsänderung
- 55.58%
- 6-Monatsänderung
- -50.08%
- Jahresänderung
- 1343.37%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K