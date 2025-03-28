KurseKategorien
GRRRW: Gorilla Technology Group Inc - Warrant

0.5990 USD 0.0190 (3.28%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GRRRW hat sich für heute um 3.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.5346 bis zu einem Hoch von 0.6400 gehandelt.

Verfolgen Sie die Gorilla Technology Group Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.5346 0.6400
Jahresspanne
0.0270 2.2900
Vorheriger Schlusskurs
0.5800
Eröffnung
0.5900
Bid
0.5990
Ask
0.6020
Tief
0.5346
Hoch
0.6400
Volumen
160
Tagesänderung
3.28%
Monatsänderung
55.58%
6-Monatsänderung
-50.08%
Jahresänderung
1343.37%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K