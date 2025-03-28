QuotazioniSezioni
GRRRW: Gorilla Technology Group Inc - Warrant

0.6100 USD 0.0300 (5.17%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GRRRW ha avuto una variazione del 5.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.5346 e ad un massimo di 0.6400.

Segui le dinamiche di Gorilla Technology Group Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.5346 0.6400
Intervallo Annuale
0.0270 2.2900
Chiusura Precedente
0.5800
Apertura
0.5900
Bid
0.6100
Ask
0.6130
Minimo
0.5346
Massimo
0.6400
Volume
254
Variazione giornaliera
5.17%
Variazione Mensile
58.44%
Variazione Semestrale
-49.17%
Variazione Annuale
1369.88%
