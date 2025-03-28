Valute / GRRRW
GRRRW: Gorilla Technology Group Inc - Warrant
0.6100 USD 0.0300 (5.17%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GRRRW ha avuto una variazione del 5.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.5346 e ad un massimo di 0.6400.
Segui le dinamiche di Gorilla Technology Group Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.5346 0.6400
Intervallo Annuale
0.0270 2.2900
- Chiusura Precedente
- 0.5800
- Apertura
- 0.5900
- Bid
- 0.6100
- Ask
- 0.6130
- Minimo
- 0.5346
- Massimo
- 0.6400
- Volume
- 254
- Variazione giornaliera
- 5.17%
- Variazione Mensile
- 58.44%
- Variazione Semestrale
- -49.17%
- Variazione Annuale
- 1369.88%
21 settembre, domenica