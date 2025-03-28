Валюты / GRRRW
GRRRW: Gorilla Technology Group Inc - Warrant
0.4506 USD 0.0106 (2.30%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GRRRW за сегодня изменился на -2.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.4500, а максимальная — 0.4900.
Следите за динамикой Gorilla Technology Group Inc - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
0.4500 0.4900
Годовой диапазон
0.0270 2.2900
- Предыдущее закрытие
- 0.4612
- Open
- 0.4900
- Bid
- 0.4506
- Ask
- 0.4536
- Low
- 0.4500
- High
- 0.4900
- Объем
- 73
- Дневное изменение
- -2.30%
- Месячное изменение
- 17.04%
- 6-месячное изменение
- -62.45%
- Годовое изменение
- 985.78%
