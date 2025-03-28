КотировкиРазделы
GRRRW
GRRRW: Gorilla Technology Group Inc - Warrant

0.4506 USD 0.0106 (2.30%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GRRRW за сегодня изменился на -2.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.4500, а максимальная — 0.4900.

Следите за динамикой Gorilla Technology Group Inc - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
0.4500 0.4900
Годовой диапазон
0.0270 2.2900
Предыдущее закрытие
0.4612
Open
0.4900
Bid
0.4506
Ask
0.4536
Low
0.4500
High
0.4900
Объем
73
Дневное изменение
-2.30%
Месячное изменение
17.04%
6-месячное изменение
-62.45%
Годовое изменение
985.78%
