Dövizler / GFAIW
GFAIW: Guardforce AI Co , Limited - Warrant
0.1930 USD 0.0070 (3.50%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GFAIW fiyatı bugün -3.50% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.1801 ve Yüksek fiyatı olarak 0.1998 aralığında işlem gördü.
Guardforce AI Co , Limited - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
0.1801 0.1998
Yıllık aralık
0.0600 0.9710
- Önceki kapanış
- 0.2000
- Açılış
- 0.1998
- Satış
- 0.1930
- Alış
- 0.1960
- Düşük
- 0.1801
- Yüksek
- 0.1998
- Hacim
- 3
- Günlük değişim
- -3.50%
- Aylık değişim
- -4.93%
- 6 aylık değişim
- -8.10%
- Yıllık değişim
- 87.93%
21 Eylül, Pazar